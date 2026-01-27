David Hazeltine spielt Jazz auf höchstem Niveau, 07.02.26

Der Pianist David Hazeltine zählt zu den Topstars der New Yorker Jazzszene. Bereits mit 13 Jahren begann er seine professionelle Laufbahn im Raum Chicago und begleitete als Hauspianist der Jazz Gallery in Milwaukee Größen wie Sonny Stitt, Pepper Adams, Chet Baker oder Lou Donaldson. 1981 zog es ihn erstmals nach New York, 1992 wurde die Stadt endgültig sein Zuhause. Dort arbeitete er mit Curtis Fuller, Jon Hendricks, James Moody, Joe Locke und dem Hardbop-Sextett One for All. Im Trio tritt er gemeinsam mit Xaver Hellmeier, einem der gefragtesten Schlagzeugern seiner Generation in Europa und dem renommierten Bassist Paolo Benedettini auf.

David Hazeltine Trio, Sa. 7. Februar, 20.30 Uhr, Bix Jazzclub, Stuttgart, www.bix-stuttgart.de