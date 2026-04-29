David Helbocks‘ Random Control Trio feat. Fola Dada, 22.05.26

Drei Musiker, unbändige Spielfreude und über 20 Instrumente – das zeichnet das Random Control Trio aus. Für ihr neues Live-Album komponierte David Helbock Stücke, die Jazz und Klassik mit poetischer Inspiration verbinden. Dabei vertonte er Gedichte von William Blake, Emily Dickinson und Erich Fried, die Fola Dada auf einzigartige Weise interpretiert. Die Sängerin versteht es meisterhaft, unterschiedliche Genres zu verschmelzen und Worte in Musik zu verwandeln. Das Ergebnis ist ein abwechslungsreiches, virtuoses Hörerlebnis, in dem Poesie und Klang in Einklang stehen. Das Random Control Trio präsentiert so Musik, die technisch beeindruckt und emotional berührt.

David Helbocks‘ Random Control Trio feat. Fola Dada, Fr. 22. Mai, 20 Uhr, Schloss Kapfenburg, Lauchheim, schloss-kapfenburg.de