Davy Knowles, 28.02.26

Ob mit Akustikgitarre, Mandoline, Steelgitarre oder kreischender E-­Gitarre – Davy Knowles spielt mit einer Ausdruckskraft und einem Stil, der sofort wiedererkennbar ist. Der britische Ausnahmegitarrist und Songwriter verbindet technisches Können mit echter Leidenschaft und einer eindrucksvollen Bühnenpräsenz. Mit mehreren Top-5-Platzierungen in den Billboard Blues Charts, gefeierten TV-Auftritten und einem weltweiten Publikum hat sich Knowles längst als feste Größe etabliert. Musikalisch kennt Davy Knowles keine Grenzen. Vom erdigen Delta Blues, über druckvollen Classic Rock bis zum introspektiven Folk – Knowles bewegt sich mit Leichtigkeit zwischen den Genres und liefert stets mitreißende Performances.

Sa. 28. Februar, 21 Uhr, Ballroom, Ellwangen, www.ellwangen.de