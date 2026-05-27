Dead Finks, 18.06.26

Dead Finks, das langjährige Post-Punk-Projekt aus Berlin, melden sich mit ihrem vierten Album zurück und bleiben ihrem charakteristischen Stil treu: einer Mischung aus hysterischem Zynismus und überraschend ernsthafter Direktheit. Seit Jahren bewegt sich die Band in einem Spannungsfeld zwischen Sarkasmus und Aufrichtigkeit und hat sich damit einen festen Platz in der Underground-Szene erspielt. Ihr Sound ist energiegeladen und kompromisslos. Ihre Musik besitzt weiterhin eine intensive Wucht und kreative Eigenständigkeit, die darauf hindeutet, dass Dead Finks längst mehr sind als eine Nischenerscheinung.

Dead Finks, Do. 18. Juni, 20.30 Uhr, Club Manufaktur, Schorndorf, www.club-manufaktur.de