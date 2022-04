Dem Glück auf den V(F)ersen

Für die einen ist es die Reise zu exotischen Orten, die große Liebe oder ein Millionengewinn im Lotto. Für andere wiederum ist es einfach nur ein unbeschwerter Moment im Spiel oder beim Eintauchen in eine Geschichte. Glück ist individuell sehr verschieden. Das Streben danach eint uns wahrscheinlich alle. Genau darum dreht sich die Veranstaltungsreihe, mit der sich die Stadt Nürtingen erstmals am Kinder- und Jugendliteratursommer der Baden Württemberg Stiftung beteiligt - mit zahlreichen Angeboten vom Poetry Slam über Workshops bis zu Lesungen und Theater. Im Mittelpunkt steht Eduard Mörikes Märchen vom Hutzelmännlein und das darin enthaltene Motiv der Glücksschuhe.

„In den vergangenen beiden Jahren mussten Kinder und Jugendliche zahlreiche Einschnitte in ihrem Leben hinnehmen. Sie mussten soziale Kontakte minimieren und konnten ihren Bewegungsdrang nur bedingt stillen. Das schlug sicherlich so manchen auf die Stimmung. Daher freue ich mich über das Motto dieser Veranstaltungsreihe umso mehr. Vielleicht können wir damit einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Leichtigkeit früherer Tage wieder Einzug in unseren Alltag hält“, so Bürgermeisterin Annette Bürkner.

Von Mai bis August haben das Kulturamt, die Stadtbücherei und das Stadtmuseum Nürtingen in Kooperation mit weiteren Veranstaltern ein vielfältiges Programm für Jung und Alt auf die Beine gestellt. „Ich freue mich über dieses erfrischende Gemeinschaftsprojekt von drei städtischen Einrichtungen im Rahmen des Kinder- und Jugendliteratursommers und bin gespannt, was junge Menschen aus dem Thema Glückschuhe entwickeln werden“, so Kulturamtsleiterin Susanne Ackermann.

Den spielerischen Auftakt zur Veranstaltungsreihe bestreiten am 7. Mai um 11 Uhr die Theaterklassen der Musik- und Jugendkunstschule, die mit einer Straßenperformance auf dem Schillerplatz kurze Szenen zum Thema „Schuhe“ präsentieren. Der literarischen Vorlage nähern sich zwei szenische Lesungen der Württembergischen Landesbühne und ein Erzähltheater von Silvia Peter, die Kinder in der Stadtbücherei verzaubern dürften. Da laut einem Sprichwort jeder selbst seines Glückes Schmied ist, dürfen Mitmach-Aktionen nicht fehlen. So können Glücksschuhe gebacken, ein Trickfilm gedreht oder der eigene Glücksschuh gestaltet werden. Jugendliche ab 14 Jahren können in einer Poetry Slam-Werkstatt ihre Vorstellungen, Wünsche und Fragen in Glücksschuhpoesie verwandeln und diese am 22. Juli um 19 Uhr auf der Bühne des Theaters im Schlosskeller einem Publikum öffentlich vortragen.

Ein Suchspiel, eine literarische Stadtführung, und ein Konzert, in dem Katharina Schwarz am 15. Mai um 11 Uhr in der Sammlung Domnick in Begleitung von Elena Benditskaja Lieder der Spätromantik intoniert, ergänzen das Programm.

Außerdem wird der Kinder- und Jugendliteratursommer im gesamten Stadtbild präsent sein, denn in zahlreichen Geschäften und deren Schaufenstern in der Innenstadt sowie im Kulturtreff SprechZimmer werden von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen individuell gestaltete „Glücksschuh-Silhouetten“ ausgestellt.

Der Literatursommer wird alle zwei Jahre von der Baden-Württemberg Stiftung ausgerichtet und würdigt damit die große literarische Tradition des Landes. Um die Neugier der Jüngsten auf Literatur zu wecken, findet parallel der Kinder- und Jugendliteratursommer statt – beide in diesem Jahr unter dem Titel „70 Jahre Baden-Württemberg – Literatur im Ländle“.

Alle Infos, Termine und der Programmflyer sind unter www.nuertingen.de/literatursommer zu finden.