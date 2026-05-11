Der alte Mann und das Meer, ab 15.05.26

Ein alter Fischer hat seit 84 Tagen keinen einzigen Fang gemacht und steht kurz davor, den Mut zu verlieren – doch Aufgeben kommt für ihn nicht infrage. Getrieben von unbeugsamer Entschlossenheit begibt er sich auf eine letzte, entscheidende Fahrt hinaus aufs Meer, fest entschlossen, einen mächtigen Marlin zu bezwingen. Es beginnt ein erbitterter, tagelanger Kampf, in dem sich Mensch und Natur gegenüberstehen. Allein auf dem weiten Ozean ringt er nicht nur mit dem gewaltigen Fisch, sondern auch mit Erschöpfung, Schmerz und seiner tiefen Einsamkeit. Die Geschichte wird so zu einer eindringlichen Reflexion über Durchhaltewillen und Würde.

ab Fr. 15. Mai, 19.30 Uhr, Theater Lindenhof, Melchingen, www.theater-lindenhof.de