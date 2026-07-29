Der Atem des Raga, 21.08.26

Unter den Musikkulturen der Welt nimmt die indische Musik eine Sonderstellung ein. Mit mehreren hundert technisch und namentlich verschiedenen Ragas bildet sie das größte modale Musiksystem der Welt. Gleichzeitig bildet die Raga-Musik den Inbegriff einer Konzeptkunst, die den aufführenden MusikernSpielraum zu Improvisation und individueller Gestaltung überlässt. Es geht um den Ausdruck menschlicher Gefühlsregungen als musikalische Essenz von mystischem Empfinden, religiöser Verehrung des Klangs und in Verbindung mit Wort und Schrift als Schöpfungsprinzip des Universums. Klassische Instrumente wie die südindische Trommel Mridangam oder die kleine Rahmentrommel Kanjira kommen heute authentisch zum Einsatz. Die Veranstaltung wird während des indischen Oonam Festivals präsentiert, welches in Kerala (Südindien) zwischen dem 16. und 25. August gefeiert wird. Indische Kultur und Heilkunst werden im Ayurveda-Kurzentrum im Schloss Kirchberg authentisch gelebt und angeboten. Ebenso kulinarische Leckerbissen aus Indien. Im Anschluss an das Konzert erwartet das Publikum deshalb ein Buffet mit Erfrischungsgetränken und Tee.

Fr. 21. August, 18 Uhr, Schloss Kirchberg, www.hohenloher-kultursommer.de