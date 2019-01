Der Februar in der Kultura Öhringen

× Erweitern Foto: Felix Groteloh Unduzo Unduzo

Die Kultura in Öhringen bietet im Febraur wieder beste Unterhaltung für Groß und Klein. Am Samstag, 09.02., um 20 Uhr lässt Urban Priol in seinem neuen Programm »Gesternheutemorgen« Kabarettklassiker, die in den 30 Jahren seines Schaffens entstanden sind, neu aufleben. Am Donnerstag, 14.02., um 19.30 Uhr präsentiert die A-Capella-Gruppe Unduzo mit »Schweigen silber, reden gold« unterschiedliche gesangliche Stilarten. Am Freitag, 15.02., um 15 Uhr wird bei den Öhringer Kindertheatertagen das »Dschungelbuch« große und kleine Musicalfans begeistern. Mit viel Humor kommt der zeitlose Bestseller von Rudyard Kipling über das mutige Findelkind und den Dschungelbuch-Liebling Balu als rasantes Live-Erlebnis auf die Bühne. Am Dienstag, 26.02., um 19.30 Uhr zieht Sebastian Schnoy vom Leder: Für die Aufklärung und gegen den Stumpfsinn im politischen Alltag.

Der Februar in der Kultura

Kultura, Öhringen, www.kultura-oehringen.de