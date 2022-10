Der Folktober startet: "Folrock" im bürgersaal Tamm

Die neue Veranstaltungsreihe der Stadt Tamm der »Folktober« startet in diesem Jahr mit einem Doppelkonzert und präsentieren »Folk Music« auch in seiner vielfältigen und modernen Art gepaart mit einem Craft-Beer-Tasting und passendem Essen. Headliner sind die wohl bekanntesten Gipsy-Folk-Rocker - Django 3000.

Folk ist mehr als eine Musikrichtung, es ist eine Lebenseinstellung. Das weiß man auch im Bürgersaal Tamm, wo die neu Veranstaltungsreihe »Folktober« am 31. Oktober gleich zwei der interessantesten Folk Musik Bands zu sich eingeladen hat.

Das Doppelkonzert wird von »So semmer halt« eröffnet. Die Band bietet beste Unterhaltung fernab des Pop-Mainstream und zwar auf schwäbisch. Eingängige Melodien gepaart mit einer ordentlichen Portion Wortwitz zeichnen ihre Lieder über Freundschaft, Heimatverbundenheit und blonde Kaltgetränke aus. Die fünf Jungs aus dem schönen Remstal können bereits auf eine 15-jährige Bandgeschichte zurückblicken. Mit ihrer Herzensentscheidung Songs in ihrer Muttersprache schwäbisch zu schreiben, stellten sie fest, dass dies der richtige Weg ist. Seither erfreut sich die

Kapelle über eine wachsende und treue Fangemeinde und mit ihrer sympathischen Art haben sie das Ländle im Sturm erobert.

Headliner an diesem Abend sind die bayerischen Gypsys von Django 3000. Sie rocken seit nunmehr zehn Jahren auf sämtlichen Bühnen der Welt. Ihr unverwechselbarer Gypsysound bringt von Indien über Russland bis Südkorea jeden zum Tanzen, der nicht gerade an einer Hüftdysplasie leidet. Die vier Babos, vier undurchschaubare Gschäfltmacher, sind unter dem Motto »scheiß da nix, dann feid da nix« wieder unterwegs und feiern das Leben.

Auf den Konzerten von Django 3000 wird man aus dem Alltag gerissen und findet sich mit den vier Gypsybajuwaren am Lagerfeuer wieder. Hier darf man sich ausleben – ohne Grenzen, ohne Scham, einfach nur »wuid und laut«. Die vier musikalischen Strizzis besinnen sich knallhart auf ihre Anfänge. Mit treibenden Balkan-Beats, erdigem Gitarren-Rock’n’Roll, lässigem Gypsy-Swing und teuflisch-melodischen Geigensoli spürt man regelrecht das Brennen unter den Zehennägeln. Wie bei all ihren Konzerten setzen die Jungs auf maximalen Zappelalarm und geben deutlich zu verstehen, wie sich partytauglicher Gypsysound anhören muss: Direkt ins Herz, in d’Fiaß, authentisch und mit klaren Worten.

Auch kulinarisch wir für die Zuschauer bestens gesorgt. Der »Craft-Beer-Spezialist« Kraftpaule aus Stuttgart bietet an den Theken im Foyer des Bürgersaals ein Craft-Beer-Tastings, aber auch die üblichen Festival Getränke und dazu für alle Hungrigen, passendes bayerisches und schwäbisches Essen.

Folktober

Mo. 31. Oktober, Craft-Beer-Tasting ab 19 Uhr, Beginn

ab 20 Uhr, Bürgersaal Tamm, www.folktober.de