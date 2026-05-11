Der geschenkte Gaul, 22.05.26

1945 kehrt Hilde nach fünf Tagen Flucht aus russischer Gefangenschaft in das zerstörte Berlin zurück. Trotz Trümmern und Verlusten besitzt sie Mut, Weitblick und eine einzige Kontaktadresse – genug, um neu zu beginnen. So entfaltet sich das außergewöhnliche Leben Hildegard Knefs: erste Filmerfolge im Nachkriegsdeutschland, ein enttäuschender Aufenthalt in den USA, der Skandal um eine kurze Nacktszene in »Die Sünderin«, Boykott und schließlich ihr Comeback. Ihre Karriere wird zu einer bewegten Reise über Kontinente und Jahrzehnte. Mit ihrer Autobiografie »Der geschenkte Gaul« landete sie 1970 einen Bestseller, der weltweit Beachtung fand. Daraus entstand später ein erfolgreiches Musical, das ihr Leben eindrucksvoll auf die Bühne brachte.

Fr. 22. Mai, 19.30 Uhr, Schauspielhaus Esslingen, wlb-esslingen.de