Der große Gatsby in Göppingen, 20.10.26

Champagner, glitzernde Kleider und rauschende Partys: F. Scott Fitzgeralds Roman »Der große Gatsby« entführt ins New York der »Roaring Twenties«. Vor 101 Jahren veröffentlicht, blieb das Werk zu Lebzeiten des Autors zunächst hinter den Erwartungen zurück. Heute gilt es als Klassiker der Weltliteratur. Auf der Bühne ist der Stoff nun in einer Inszenierung des Rheinischen Landestheaters Neuss zu erleben. Im Mittelpunkt stehen die schillernde Welt der New Yorker Oberschicht, eine große Illusion und eine unerfüllte Liebe. Der Theaterabend erzählt von Reichtum und gesellschaftlichem Glanz, aber auch von den Schattenseiten einer Epoche.

Di. 20. Oktober, 20 Uhr, Stadthalle Göppingen, rheinisches-landestheater.de