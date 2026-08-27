Der große Loriot-Abend in Heilbronn (16.9.26)

Die Künstler bringen die schönsten Sketche Loriots zurück auf die Bühne. Großes komödiantisches Können ist erforderlich, um die liebevoll unsinnigen und verrückten Szenen detailgetreu zu spielen. Das Ensemble präsentiert Loriots brillant beobachtete groteske Situationen des Alltags, die Szenenwechsel werden charmant und einfallsreich musikalisch begleitet. Das Publikum kommt aus dem Lachen nicht heraus, viele Erinnerungen werden wach bei der Auswahl an urkomischen und verrückten Ausschnitten aus dem vielseitigen Repertoire des grandiosen Pedanten – seien es die legendäre Ente des Herrn Müller-Lüdenscheidt in der Badewann oder das schiefe Bild an der Wand.

Mi. 16. September, 20 Uhr, Harmonie, Heilbronn

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