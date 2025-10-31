Der Herr der Maden kommt nach Schwäbisch Gmünd, 12.11.25

Dr. Mark Benecke ist der wohl bekannteste Kriminalbiologe der Welt – ein Wissenschaftler mit Kultstatus. Über und über tätowiert, sticht er nicht nur optisch heraus: Seine Vorträge führen das Publikum direkt in die düstere Welt der Forensik. Vom FBI ausgebildet, arbeitet Benecke international an echten Kriminalfällen und teilt sein Wissen mit einer großen Fangemeinde. In seinem neuen Vortrag widmet er sich dem Thema Blutspuren – ein zentrales Element bei der Aufklärung von Verbrechen. Denn Blut erzählt Geschichten: über Tathergänge, Täter und Opfer. Dr. Benecke erklärt, wie winzige Details große Rätsel lösen können und warum Maden manchmal mehr wissen als Zeugen. Er führt durch spektakuläre, teils skurrile und nichts für Zartbesaitete geeignete Fälle. Seine Botschaft: Einen perfekten Mord gibt es nicht – denn die Natur, insbesondere Insekten, ist ein unbestechlicher Ermittler.

Dr. Mark Benecke, Mi. 12. November, 19.30 Uhr, Congress-Centrum Stadtgarten, Schwäbisch Gmünd, ccs-gd.de