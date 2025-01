Der Herr der Ringe & Der Hobbit in Concert in Heilbronn

Die Hobbits kommen! In einem wunderbaren Konzert entführen ein Filmorchester mit Chor und ein Special Guest in die musikalische Welt von J.R.R. Tolkien – von den bedrohlichen Klängen von Mordor und dem schrillen Angriff der schwarzen Reiter bis hin zu den wunderschönen lyrischen Melodien der Elben!

Howard Shore, der die Musik für die Filmtrilogie „Der Herr der Ringe“ und „Der kleine Hobbit" komponiert hat, wurde für diese mit einem Oscar ausgezeichnet. Ed Sheeran schrieb einen Song für den Abspann von „Der Hobbit – Smaugs Einöde“. Anny Lennox‘ Song „Into the West“, der im Film „Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs“ zu hören ist, brachte ihr sowohl einen Golden Globe als auch einen Academy Award ein. Enya schrieb das Lied „May it be“ für „Der Herr der Ringe – Die Gefährten des Rings“, das sowohl für den Golden Globe als auch für einen Oskar nominiert wurde.

Präsentiert wird die Musik von Chor und Orchester des Auenlandes, die immer wieder in den führenden Musiksälen der Welt auftreten, vom Concertgebouw in Amsterdam bis zum Konzerthaus in Wien, vom Großen Festspielhaus Salzburg bis zur Tonhalle Düsseldorf.

Als Stargast dabei ist ein Originalschauspieler aus den Verfilmungen von „Der Herr der Ringe“ oder „Der kleine Hobbit“.

Die Presse feiert „Der Herr der Ringe, Der Hobbit & Die Ringe der Macht in Concert“ als „hochemotionales und mythisches Erlebnis“. Ob bombastisch mit Pauken und Trompeten oder elbenhaft filigran, die bekannten Melodien dargeboten von einem fantastischen Filmorchester und großartigen Solisten sorgen sofort für die passenden Bilder im Kopf.

So. 02. Februar, 19:30 Uhr, Harmonie Heilbronn

www.provinztour.de