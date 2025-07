Der Hohenloher Kultursommer geht in die Zweite Halbzeit

Im August startet das Hohenloher Muiskfestival gleich mit dem Konzerttag in Öhringen am 3. August: Drei Konzerte – drei Locations! Um 11 Uhr beginnt die A cappella-Gruppe Ringmasters aus Schweden im Filmtheater Scala. Sie haben »Good Vibrations« im Gepäck. Um 14 Uhr gibt es im Blauen Saal Kammermusik mit Flöte und Klavier mit Werken von Beethoven und dem Öhringer Komponisten Siegmund Schmid, bevor um 17 Uhr Oliver Jaeger mit Gitarre und Symphonetta »Sternenklang über dem Atlantik« ins Hoftheater holt. Zwischen den Konzerten kann ein Konzertlunch in der Orangerie vorreserviert werden.

Expand Foto: Johannes Lunenburg Lea Brückner

Dem Thema 500 Jahre Bauernkrieg widmet sich dann am 6. August das Ensemble Sospiratem in Ilshofen-Oberaspach. Und dass die Tuba auch kammermusiktauglich ist beweist Andreas Martin Hofmeir – Mitbegründer von LaBrassBanda – zusammen mit seiner Frau Barbara Schmelz am 10. August in Langenburg. Im August darf das Concertino Ensemble in Gaggstatt nicht fehlen. Romantische Höhepunkte gibt es da am 13. August. Am 23. August kommt die junge Geigerin Lea Brückner nach Weinsberg in die Baukelter und bietet ein Programm zwischen moderner Klassik in Verbindung mit Flamenco-Tanz. Schloss Schillingsfürst ist immer einen Ausflug wert. Insbesondere dann, wenn der Hohenloher Kultursommer zu Gast ist. Am 24. August steht der Konzerttag dort ganz im Zeichen von Mozart.

Informationen, Vorbestellungen und Tickets unter Fon: 07940-18348 oder unter www.hohenloher-kultursommer.de