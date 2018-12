Der Januar in der Kultura Öhringen

× Erweitern http://www.starbugs-comedy.ch/de/downloads/ Starbugs Comedy

Das neue Jahr beginnt mit feinster Comedy von Eure Mütter. Am 11.01. sind sie mit ihrem Programm »Ich find ja die alten geil – Der heiße Scheiß aus den Jahren 1999 bis 2010« in der Kultura zu Gast. Die Geschichte der Comedy-Gruppe ist eine Geschichte voller Intrigen, turbulenten Verwicklungen und knisternder Erotik. Im Prinzip wie der Film »Eyes Wide Shut« – nur in gut.

Der 12.01. steht ganz im Zeichen des »Glückskeks«. Ist ein eingeschweißter Keks, gefüllt mit einem Zettel samt sinnlosem Spruch echt der Weg, über den das Glück mit uns kommunizieren möchte? Und überhaupt, was ist das, Glück? Fragen über Fragen, auf die Amanda dringend eine Antwort sucht. Das neue Programm des Würzburger Duos Sebastian Reich & Amanda ist für die ganze Familie und alle Altersklassen geeignet.

Am 18.01. kommt Anne Folger mit ihrem Programm »Selbstläufer« nach Öhringen. Wenn zur klassischen vollblutpianistin noch Situationskomik, Witz, Charme und Groove dazukommen, wird aus der Schublade gerne mal eine Schrankwand. Mit hinreißender, verblüffender Dynamik verlassen Starbugs Comedy in ihrer neuen Show die bekannten Sphären der Comedy. Und das am 26.01. auch in der Kultura. Die drei coolen typen ziehen ihr Publikum so umwerfend fantasievoll, witzig und listig herein, dass es aus dem Staunen nicht mehr herausfindet. Sie erzählen keine Witze, und dennoch lacht das Publikum in einem durch.

»Erleuchtung vol.1 - Der Weg vom Erfolg« heißt es am 29.01., denn wer könnte besser geeignet sein als Bernd Regenauers Kultfigur Harald Nützel, wenn es darum geht, die Summe der Worte vom Baum der Erkenntnis prägnant zu einer zündenden Erfolgsberatung zusammenzufassen?

Eure Mütter, Fr. 11. Januar, 19.30 Uhr

Sebastian Reich & Amanda, Sa. 12. Januar, 20 Uhr

Anne Folger, Fr. 18. Januar, 19.30 Uhr

Starbugs Comedy, Sa. 26, Januar, 19.30 Uhr

Bernd Regenauer, Di. 29. Januar, 19.30 Uhr

Kultura, Öhringen, www.kultura-oehringen.de