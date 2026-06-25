Der Karneval der Tiere, 09.07.26

Camille Saint-Saëns’ »Der Karneval der Tiere« wird in einer neuen szenischen Fassung für ein junges Publikum aufgeführt. Die Produktion verbindet Musik und Erzählung und bringt das bekannte Werk als lebendige Tiergeschichte auf die Bühne. Im Mittelpunkt steht ein Löwe, der nach einem Mittagsschlaf in seinem Palast erwacht und sich auf den bevorstehenden Karneval der Tiere vorbereiten möchte. Doch seine Krone ist verschwunden. Die musikalische Umsetzung übernehmen das Klavierduo Stenzl sowie die Stuttgarter Philharmoniker unter der Leitung von Dirigentin Friederike Scheunchen. Als Erzähler führt Juri Tetzlaff durch das Geschehen.

Der Karneval der Tiere, Do. 9. Juli, 11 Uhr, Stadthalle Donzdorf, www.stuttgarter-philharmoniker.de