Der kleine Horrorladen in Heidenheim, 17.10.26

Im heruntergekommenen Blumenladen von Mr. Mushnik führt der schüchterne Seymour ein tristes Dasein. Das ändert sich, als er nach einer Sonnenfinsternis eine geheimnisvolle Pflanze entdeckt. Das Gewächs lockt plötzlich Kunden an und weckt seine Hoffnung auf ein besseres Leben und auf die Liebe seiner Kollegin Audrey. Doch der Erfolg fordert einen hohen Preis: Die Pflanze verlangt nach Blut und wird immer anspruchsvoller. Die Situation gerät zunehmend außer Kontrolle. Mit mitreißender Musik, schwarzem Humor und skurrilen Figuren erzählt das Kult-Musical eine turbulente Geschichte über Wünsche und ihre Folgen.

Sa. 17. Oktober bis Sa. 5. Dezember, Sasse Theater, Heidenheim, www.sasse-theater.de