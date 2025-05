Der Leibssle im Interview (SPASSIX Open Air 2025)

SPASSIX – Die Comedy Nacht blickt nun schon auf sieben erfolgreiche Comedy-Nächte in Heilbronn zurück. Nun geht SPASSIX »Open Air« am ­Donnerstag, den 7. August ­kommen fünf Comedians und bespielen fünf Open-Air-Bühnen in und um Heilbronn. Mit dabei: Der Leibssle.

Wie navigiert man sich durch ein Land, in dem »alles schäps« hängt?

Man muss halt ein bisschen beobachten, man macht sich seine eigenen Gedanken, man blättert sich durchs Internet und das versucht der Leibssle dann auf seine eigene Art zu erzählen. Der Leibssle ist ja nicht so per se politisch, aber er erzählt von seinem Bürgermeister oder vom Präsidenten des lokalen Fußballclubs und versucht, da eine Parallele zum Weltgeschehen herzustellen. Oder Leibssles Erzfeind, der »Zeeb«, von dem er fest überzeugt ist, dass er ein schlimmer Finger ist. Und auf den Vorschlag seiner Frau, doch mal mit dem Zeeb zu reden, antwortet der Leibssle »Auf keinen Fall, da ist mir das Friedensrisiko zu groß.« (lacht)

Was treibt den Leibssle in dem neuen Programm um?

Das autonome Fahren treibt ihn um. Wie man damit umgeht, wenn man sich täuscht und wie man da wieder rauskommen könnte, während er gleichzeitig natürlich immer eine Rechtfertigung parat hat. Nicht zu vergessen die üblichen Verwandtschaftsproblematiken. Dann hat er einen Schwiegersohn, der Polizist ist. Generell versucht er, sich selbst die Welt zu erklären und geht dafür auch gerne mal zurück bis zur Darwin und der Evolutionstheorie, um Erkenntnisse für sich zu nutzen.

Inwieweit hilft der schwäbische Blick auf die moderne Welt?

Schwaben waren immer schon ein Stück weit Rebellen, schon seit dem Bauernkrieg. Auch der Bezug zur Sprache ist ein ganz spezieller – entsprechend hat der Leibssle natürlich auch Meinungen zum Gendern und findet, wie immer, seine ganz eigene Erklärung dafür.

Wie hat sich die Figur des Leibssle über die Jahre entwickelt bzw. verändert?

Die hat sich schon angenähert an das wirkliche Leben, muss ich sagen. Vor 25 Jahren war das alles noch ein Gag. Als ich angefangen hatte, den Leibssle zu entwickeln, habe ich ihn als rein fiktiven 60 bis 70-Jährigen gespielt. Mittlerweile bewege ich mich selbst auf dieses Alter zu. Ich musste also den Leibssle etwas anpassen. Er nähert sich mir an. Ich lasse den Leibssle jetzt auch ein bisschen anders denken.

Wo unterscheidet sich der Leibssle von Eckard Grauer?

Der Leibssle versteht sich mit seiner Frau. (lacht) Das war natürlich nur ein Witz, bitte nicht ernst nehmen.

Im August treten Sie in Heilbronn beim SPASSIX Open Air auf. Worauf können sich die Zuschauer freuen?

Ich war ja schonmal bei der normalen SPASSIX-Ausgabe – insofern muss ich aufpassen, dass ich vielleicht ein paar neue Geschichten erzähle. Das hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, wie das unter freiem Himmel wird. Der Cordhut schützt den Leibssle vor der Sonne.

Leibssle-Auftritte:

19:30 Uhr Road House Club

20:20 Uhr Jägerhaus

21:20 Uhr Weingut Kurz-Wagner

22:00 Uhr Pane e Vino

SPASSIX-Tickets: hno.spassix.de