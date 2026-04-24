Der Meistertrunk: Lebendige Geschichte in Rothenburg, 22. bis 25.05.26

Schon Tage vor Pfingsten verändert sich die Stadt: Birken schmücken die Gassen, Fahnen wehen, Trommeln hallen durch die Altstadt. Rothenburg bereitet sich auf eines der eindrucksvollsten historischen Feste Süddeutschlands vor – das Historische Festspiel »Der Meistertrunk«. Die Pfingstfestspiele finden in diesem Jahr von Freitag, 22. bis Montag 25. Mai statt.

Im Jahr 2026 steht das Festspiel unter einem besonderen Vorzeichen: Der Verein feiert 145 Jahre ­Bestehen, zehn Jahre Anerkennung als Immaterielles Kulturerbe sowie 60 Jahre Historiengewölbe mit Staatsverlies. Drei Jubiläen, die die kulturelle ­Bedeutung und die tiefe Verwurzelung des Festspiels eindrucksvoll unterstreichen. Über 900 Mitwirkende, historische Gewänder, Pferde und Fuhrwerke lassen die Stadt in das Jahr 1631 zurückkehren. Im Mittelpunkt steht die Legende des Altbürgermeisters Nusch, der Rothenburg der Überlieferung nach durch einen legendären Weintrunk vor der Zerstörung bewahrte. Vier Tage lang wird ­Geschichte erlebbar: mit dem großen Heereszug, dem historischen Schauspiel im Kaisersaal des Rathauses, einem lebendigen Lagerleben, Musik, Tanz und einem bunten Marktgeschehen. Besucherinnen und Besucher tauchen ein in eine Zeit voller Spannung, Hoffnung und Gemeinschaft.

Ein besonderes Zeichen für die Zukunft setzt die jüngste Gruppe des Festspiels: Rund 90 Bürgerkinder sind auch 2026 wieder beteiligt – so viele wie nie zuvor. Sie bringen nicht nur Spielfreude auf die Straßen, sondern tragen die Tradition in die nächste Generation. Von der feierlichen Eröffnung am Freitagabend bis zum emotionalen Ausklang am Pfingstmontag verwandelt sich Rothenburg in eine lebendige Bühne. Geschichte wird so auf einzigartige Weise erlebbar. Besucher sind herzlich eingeladen, ein einmaliges Fest zu erleben, das Geschichte atmet.

Tickets für alle Aufführungen sind online erhältlich: www.meistertrunk.de/de/karten-und-preise/#meistertrunk

Ab 20. Mai sind Tickets für die Aufführungen im Kaisersaal an der Tageskasse am Marktplatz erhältlich.

Der Meistertrunk, Fr. 22. bis Mo. 25. Mai, Rothenburg ob der Tauber, www.meistertrunk.de