»Der Nussknacker« in Heilbronn

Die Welt der Ballette von Tschaikowsky - sie ist ein Reich des Zaubers und des Märchens, das in verwunschenen Schlössern oder dunkel umschatteten Wäldern spielt. Im »Nussknacker« zeigt sich das Märchenhafte mehr von seiner kauzigen und schnurrigen Seite. Die kleine Klara erhält von ihrem Paten, dem zauberkundigen Herrn Drosselmeier, als Weihnachtsgeschenk einen Nussknacker, der das Kind, nachdem alle anderen zu Bett gegangen sind, im Traum in eine Märchenwelt führt. Nach einer Schlacht gegen den Mäusekönig und seine Armee, die der Nussknacker dank Klaras Hilfe gewinnt, verwandelt sich dieser in einen schönen Prinzen. Er lädt Klara ins wunderbare Reich der Süßigkeiten ein. Das Märchenballett begeistert alle Liebhaber des klassischen Balletts sowohl durch seine Musik als auch durch die Tänze.

Mo. 24.01.19, Allee 28, Heilbronn, www.provinztour.com

