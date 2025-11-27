Der Nussknacker: Klassisches Ballett

Seit über hundert Jahren gehört Tschaikowskys Ballettklassiker fest zur Theater- und Musikkultur der Welt. Jeden Winter freuen sich Jung und Alt auf die Gelegenheit, erneut in die zauberhafte Atmosphäre dieses Meisterwerks einzutauchen. Nur in der Kindheit – jener Zeit, in der Traum und Wirklichkeit untrennbar verbunden sind – scheint alles möglich: sich im nächsten Moment in einen schönen Prinzen zu verlieben, außergewöhnliche Abenteuer unter dem Weihnachtsbaum zu erleben oder der Mitternacht dabei zu lauschen, wie sie die wundersamsten Wünsche ankündigt.

Das aus der Wiege des europäischen Tanzes stammende Ensemble des Classico Ballet Napoli bringt eines der erfolgreichsten Werke des klassischen Balletts auf die Bühne – in einer prachtvollen Inszenierung, die liebevoll die Tradition bewahrt und zugleich behutsam mit moderner Choreografie und zeitgenössischem Ausdruck verfeinert ist. Schon im ersten Moment entfaltet sich die tänzerische Präzision des Ensembles – ergänzt durch liebevoll gestaltete Bühnenbilder und Kostüme, die den Zauber der Weihnachtswelt zum Leben erwecken.

Getragen von Tschaikowskys unsterblicher Musik und dem tänzerischen Können des Ensembles entfaltet sich eine zauberhafte Welt: Puppen ­erwachen zum Leben, Mäuseheere kämpfen gegen eine mutige Spielzeugarmee – und mitten darin wächst der Glaube daran, dass Wunder möglich sind. Besonders zu Weihnachten, wenn Träume wahr werden. Eine zauberhafte Weihnachtsgeschichte über den Triumph der Liebe – für die ganze Familie.

Mehr Info unter: www.klassisches-ballett.com