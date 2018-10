Der Oktober im Kulturforum Brackenheim

× Erweitern Flüsterzweieck Flüsterzweieck

Auch im Oktober hat das Kulturforum Brackenheim wieder eine ganze Palette an kulturellen Highlights zu bieten. »Flüsterzweieck« probt am 13.10. den Aufstand und durchstreift die Komfortzone der Besucher auf der Suche nach der Eskalation. »Tanz! Lokal« heißt es bereits zum fünften Mal, wenn am 20.10. zwei DJ’s zur Disco-Tanznacht im Schloss auflegen. Noch mehr »Eskalatiooon!« bringt laut, lustig und natürlich Laktosefrei, das Duo »Suchtpotenzial« auf die Kulturbühne, die beiden Vollblutmusikerinnen Julia Gámez Martin und Ariane Müller stellen ihr neues Musik-Comedy Programm am 27.10. vor.

Oktober Termine Kulturforum Brackenheim

Flüsterzweieck, Sa. 13. Oktober, 20 uhr

Tanz! Lokal, Sa. 20. Oktober, 20 Uhr

Suchtpotenzial, Sa. 27. Oktober, 20 Uhr, Kulturforum Brackenheim

