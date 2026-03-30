Der Physiopath, 16.04.26

Humor, der unter die Haut geht: In seinem Programm lädt »Der Physiopath« Frederic Newnham zu einem Abend zwischen Behandlungsliege und Lachmuskelkater. Mit scharfem Blick, trockener Ironie und einem »Massagegriff« fürs Zwerchfell seziert er das absurde Zusammenspiel von Körper, Geist und Gesundheitswesen. Fragen wie »Kann ich mich gesund denken?« beantwortet er mit Übungen, die sofort umsetzbar sind. Zwischen Pointen, Peinlichkeiten und Praxisgeflüster zeigt Newnham, dass Physiotherapie auch tief lachen lässt. Charmant, frech und manchmal schmerzhaft ehrlich bringt er Wartezimmer-Philosophie und skurrile Patienten-Dialoge auf die Bühne.

Der Physiopath, Do. 16. April, 20 Uhr, Uditorium Uhingen, www.uditorium.de