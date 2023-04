Der Schlossplatz Göppingen wird orange

Der Schlossplatz wird orange

Orangefuel spielt Cover- und eigene Lieder über Kellerasseln und Versicherungsbetrug, zum Spaß und rückwärts und live. Der Lokalmatador unter den Livebands in Göppingen, gibt nicht nur musikalisch immer das Beste, sondern performt auch mit viel Show, Witz und Humor auf der Bühne. Wie jeden Juni wird auch in diesem Jahr er Schlossplatz orange. Das fulminante Trio hat ein Arsenal an Instrumenten im Gepäck. Gitarre, Bass, Gesang und Schlagzeug, manchmal sind auch Kazoo, Cello oder Trillerpfeife dabei.

Schlossplatz Orange, Orangefuel, Fr. 9. & Sa. 10. Juni, Schlossplatz Göppingen,

www.goeppingen.de