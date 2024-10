Der schwäbische Comedygipfel am 9. November in Kupferzell

Ein echtes Gipfeltreffen der Comedy- bzw. Kabarettkunst erwartet das Publikum am 9. November in Kupferzell mit Doris Reichenauer (bekannt durch Dui do on de Sell), Herrn Hämmerle alias Bernd Kohlhepp und »Die Schrillen Fehlaperlen«. Wenn Doris Reichenauer die Bühne betritt und mit ihrem einzigartigen Humor und ihrer schier endlosen Energie alle Gäste in ihren Bann zieht, wird der Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis voller Lachen und ausgelassener Stimmung. Der Comedian und Schauspieler aus Tübingen Bernd Kohlhepp ist längst zur Kultfigur im Südwesten geworden. Die vier schrillen Perlen aus dem Fehlatal besingen alles worüber man lachen kann: Die Gerüchteküche, Wehwehchen von Männlein und Weiblein, Leben auf dem Land, usw. Alles wird wieder humorvoll und schonungslos im dazu passenden Kostüm präsentiert.

Sa. 9. November, 20 Uhr, Carl-Julius-Weber Halle, Kupferzell, kleinkunst-im-kino.de