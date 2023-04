Der Trafikant in der Stadthalle Aalen

Franz Huchel lebt 1937 wohlbehütet in einem österreichischen Dorf. Unerwartet muss er ins ferne Wien reisen und soll dort in einer Trafik selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen. Von der Großstadt völlig überfordert, verliebt sich der 17-jährige auch noch in eine Varietétänzerin. Diese hat allerdings nur Augen für einen SS-Mann. Während die Nationalsozialosten mehr und mehr die Kontrolle übernehmen, droht Franz den Boden unter den Füßen zu verlieren. Er bittet den Trafik-Stammkunden Sigmund Freud um Rat. Das Stück ist eine kluge Coming-of-Age-Geschichte inmitten bedrohlicher politisch-gesellschaftlicher Verhältnisse und ein sehr eindringliches und lustvolles Schauspiel.

Der Traffikant, Mo. 22. Mai, 19 Uhr, Stadthalle Aalen

www.event-aalen.de