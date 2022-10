Désirée Nick: Die Spitzeste Zunge der Nation

»Die spitzeste Zunge der Nation« ( inkl. meet & greet sowie Autogrammstunde…). Désirée Nick, gefeierte Entertainerin und gefragte Schauspielerin, gehört zum Feinsten und Gemeinsten, was deutsche Bühnen und Bildschirme zu bieten haben. Auch als Buchautorin ist sie sehr erfolgreich.»Gibt es ein Leben nach vierzig?« und konsequent nachfolgend »Gibt es ein Leben nach fünfzig?« standen viele Wochen auf der Bestsellerliste ebenso wie »Eva go home« und »Was unsere Mütter uns verschwiegen haben«. Im jüngsten Werk »Der Lack bleibt dran!« (Gräfe und Unzer, 2020), verrät uns La Nick wie sie ihr inneres Feuer bewahrt und sich ihren Glanz und Glamour erhält. Alles nur eine Frage der richtigen Haltung, der Aura und Attitüde. In »Nein ist da neue Ja – Warum wir nicht alles abnicken müssen«.

Désirée Nick, Do 13. Oktober, 20 Uhr, Lokschuppen

Heidenheim, www.desiree-nick.de