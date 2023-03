Deutsche Kultband feiert in Ludwigsburg

Mit dem ausverkauften Mega-Event »Pur and Friends 2022« auf Schalke endet das Konzertjahr für die deutsche Ausnahme-Band mit einem großen Knall. Die Erfolgsband hatte nicht nur ihr Bühnen-Comeback sondern gleich auch ihr 40. Jubiläum gefeiert. Scheinbar sind Hartmut Engler und Co. wieder auf den Geschmack gekommen. So gehen sie auch in diesem Jahr erneut auf Tour und treten in zehn großen deutschen Arenen auf. Auf dem Programm stehen dann auch Songs des neuen Albums »Persönlich«. »Wir hatten einen schönen Open-Air-Sommer 2022, der auf Schalke seinen krönenden Abschluss gefunden hat«, sagt PUR-Sänger Hartmut Engler. »Jetzt können wir es aber kaum erwarten, mit den neuen Liedern von ,Persönlich‘ auf Tour zu gehen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen den Fans.« Das sich die Fans auf eine spektakuläre Show freuen können, ist selbstverständlich.

Pur, Mo. 17. April, 19 Uhr, MHPArena, Ludwigsburg,

mhparena.ludwigsburg.de