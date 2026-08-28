Deutschlandreise in Aglasterhausen (19. & 20.9.26)

Die beiden Kinder Ronja und Jonathan freuen sich schon auf die Ferien und haben viele Ideen wohin es denn dieses Jahr im Urlaub gehen soll. Klar gibt es da jede Menge interessante Reiseziele! Aber es kommt ganz anders! Ihre Eltern haben sich nämlich etwas überlegt. Sie sind der Ansicht, dass ihre Kinder erst einmal ihr Heimatland Deutschland richtig kennenlernen sollen, bevor man ins Ausland fährt. Das Ganze ist von den Eltern gut organisiert und so bekommen die Kinder, am Tag der Abreise, ihre Fahrkarten und einen Zettel mit Aufgaben. Die Puppenführer dieses Stücks realisieren in knapp 60 Minuten einen Überblick über das gesamte Bundesgebiet.

Sa. 19. & So. 20. September, Stefans Marionettentheater, Aglasterhausen, stefans-marionettentheater.de