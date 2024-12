Stuttgarter Rap-Legende Dexter kommt ins Bix

Das Urban Beats Collective um die beiden Stuttgarter Musiker Martin Sörös und Julian Feuchter lädt an diesem Abend keinen Geringeren als den Stuttgarter Rapper und Produzenten Dexter ins Bix ein. Das Publikum darf sich auf eine Mischung aus Jazz, Rap, Improvisation und Experimental veredelt durch eine sorgfältige Auswahl an Tracks aus Dexters Kreativschmiede freuen. Mit dabei ist Stuttgarts Freestyle-Rap-Legende Toba Borke, der uns bei dieser Show als Host und MC durch den Abend führen wird. Klein angefangen haben sie alle. Aber so groß geworden ist das alles – die Kunst – bei den allerwenigsten. Bei Dexter schon: Der Stuttgarter war als Produzent in den letzten 13 Jahren an ikonischen Alben von Deichkind, Cro und Casper beteiligt. Mit drei eigenen Instrumental-Alben war er wegweisend für das neue Selbstbewusstsein einer ganzen Generation hiesiger HipHop-Beatmaker.

Urban Beats Collective feat. Dexter, Sa. 28. Dezember, 20.30 Uhr, Bix Jazzclub, Stuttgart, www.bix-stuttgart.de