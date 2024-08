Dezemberkind rocken am 28. Dezember die halle in Reichenbach

»Leberhaken« so heißt die neue Single, die Dezemberkind Anfang September als würzigen Vorgeschmack auf ihre kommende EP veröffentlichen. Es geht um Emotionen ohne Filter, ungeschönt und auf den Punkt gebracht! In den vergangenen Jahren haben Dezemberkind in einer Art Ochsentour weit über 300 Konzerte heruntergerissen. Unter anderem im Vorprogramm von Max Giesinger, Cro, Emil Bulls, Glasperlenspiel, Jupiter Jones oder Schmutzki, um nur einige zu nennen. Bei ihrem Auftritt in Reichenbach werden »Dezemberkind« von den Indierock-Neulingen »Lothar« und den großartigen »Grup Huub« unterstützt, die mit ihrem unwiderstehlichen Mix aus Ska, Reggae, Polka und Rock dem Publikum gehörig einheizen werden. Also, Tanzschühchen anziehen und in der Halle die Stars der regionalen Musikszene genießen.

Dezemberkind, Sa. 28. September, 21 Uhr, die halle, Reichenbach,

diehalle.de