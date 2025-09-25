Dhalia‘s Lane, 11.10.25

Dhalia‘s Lane bieten handgemachte Musik aus Irland, England und Schottland und bringen die Tradition der irischen Folkmusik direkt zum Publikum. Das vielseitige Repertoire der Band umfasst traditionelle irische Musik wie Jigs und Reels, gefühlvolle Balladen sowie eigene Lieder, die von Berk und Rainer komponiert wurden. Ein Konzert mit Dhalia‘s Lane ist ein unvergessliches Erlebnis! Die Band bietet die pure Freude an den lebendigen Jigs und Reels und verzaubet mit besinnlichen irischen Airs und Balladen. Dhalia‘s Lane live zu erleben, bedeutet, in die Welt der Celtic Music einzutauchen und unvergessliche Momente zu schaffen. Am 11. Oktober wird‘s irisch-keltisch in der Rathaushalle von Niedernhall.

Sa. 11. Oktober, 20 Uhr, Rathaushalle, Niedernhall, www.kultur-niedernhall.de