Dick Move in Heilbronn (18.9.25)

Die neuseeländischen Party-Punk-Agitatoren Dick Move wurden 2019 in den Tiefen der Whammy Bar an der Karangahape Road gegründet und sind seither zu einer unverzichtbaren Stimme für all jene geworden, die entschlossen sind, Veränderungen in der Welt herbeizuführen. „Wet“ ist das zweite Studioalbum der Band und enthält 13 aufrüttelnde und empowernde Tracks, die sich mit den schlimmsten Auswüchsen unserer Gesellschaft auseinandersetzen – von Vermietern und Social-Media-Idioten bis hin zu den harten Realitäten des Neoliberalismus.

Do. 18. September, 21 Uhr, Emma 23, Heilbronn, www.klangvorhang.de