Die »Blues Brothers« auf Blues-Mission, 17.10.25

1979: Hans und Elmar Eisele – alias »Jake und Elwood Blues« – haben es vom Knabenchor im katholischen Heim zur schwäbischen Bluesmusikszene geschafft. Doch trotz Ruhm sind sie ständig pleite und in zwielichtige Aktionen verwickelt. Nach Hans’ Haftentlassung besuchen die Brüder ihr ehemaliges Waisenhaus, das kurz vor der Schließung steht. 5.000 Mark werden dringend gebraucht. Die rettende Idee kommt Hans während eines Gottesdienstes: Die alte Band, die „Blues Brothers“, soll für ein Benefizkonzert reaktiviert werden. Mit einem klapprigen Mofa beginnt ein chaotischer Roadtrip durch Baden-Württemberg – verfolgt von Hans’ rachsüchtiger Ex, einer Countryband und der Polizei. Die Württembergische Landesbühne Esslingen zeigt eine energiegeladene Bühnenversion des Kultfilms mit schwäbischem Lokalkolorit und Live-Band: temporeich, witzig und musikalisch mitreißend.

Die Blues Brothers, Fr. 17. Oktober, 20 Uhr, Stadthalle Göppingen, www.wlb-esslingen.de