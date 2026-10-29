Die 21. PALAZZO-Spielzeit verbindet Kulinarik und Artistik (21.11. bis 21.3.)

Am 24. November feiert der Harald Wohlfahrt PALAZZO in Stuttgart die Premiere seiner 21. Spielzeit. Bis zum 21. März erwartet die Gäste im Spiegelpalast auf dem Cannstatter Wasen an mehr als 80 Abenden eine Kombination aus gehobener Küche, internationaler Artistik und erstklassigem Live-Entertainment. Seit mehr als zwei Jahrzehnten steht PALAZZO für besondere Abende, die kulinarischen Genuss und Unterhaltung verbinden. Der festlich gestaltete Spiegelpalast mit Jugendstil-Interieur, funkelnden Spiegeln, Kerzenlicht und stilvoll gedeckten Tischen schafft dafür den passenden Rahmen. Hier rücken Alltag und Hektik für einige Stunden in den Hintergrund. Auch in der neuen Saison dürfen sich die Besucher auf eine eigens zusammengestellte Showproduktion freuen. Internationale Künstlerinnen und Künstler präsentieren atemberaubende Artistik, mitreißende Musik und humorvolle Überraschungen. Leidenschaft, Präzision und Charme prägen das abwechslungsreiche Programm. Für den kulinarischen Höhepunkt sorgt erneut Spitzenkoch Harald Wohlfahrt. Sein exklusiv für PALAZZO kreiertes Vier-Gang-Menü verbindet klassische Kochkunst mit modernen Akzenten. Zum Auftakt werden Mozzarella-Teigtaschen mit Rucola, Parmesan-Espuma, gerösteten Pinienkernen und altem Balsamico serviert. Es folgen eine soufflierte Kabeljau-Schnitte auf Hummus mit provenzalischem Tomaten-Escabèche-Sud sowie ein Hauptgang aus gezupftem Kalb mit Kartoffel-Trüffel-Stampf, Barbecue-Schmorjus und gebackenen Schwarzwurzeln. Den Abschluss bildet eine Schokoladen-Stracciatella-Schnitte mit Birnenragout, Schokoladen-Karamellsauce und Williams-Schaum. Neben dem klassischen Menü stehen auch eine vegetarische Variante und eine eigene Menüfolge für Kinder zur Auswahl. Mit der Verbindung aus Kochkunst, Show und besonderem Ambiente lädt PALAZZO dazu ein, gemeinsam zu genießen und unvergessliche Momente zu erleben.