Die 35. Live-Nacht Ludwigsburg! (7.11.26)

Das Programm steht und die Live-Nacht Ludwigsburg haut so richtig auf den Putz! Das Beste aus den letzten Live-Nächten gepaart mit neuen Bands und Musikern. Auf dem Programm stehen herausragende, stimmungsgewaltige Party-Bands wie Friendly Elf (Ratskeller), Perfect Heat (Permesso Keller) und The Pulz (Lokanta Club). Dazu kommen Dauerbrenner wie Mallet (Irish Pub), Crema Latina (Zeitlos) und Red Lounge (L'Osteria) sowie neue Super-Acts wie Paulo (Baron) und Anthony and Friends (Cheval Vapeur). Geboten wird das Beste, was die Live-Musik derzeit in der Region zu bieten hat mit einer Vielzahl an Musikstilen und Genres, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Was erwartet das Publikum? Tolle und proppenvolle Lokale, ein mitgehendes Publikum, begeisternde Bands und engagierte Gastronomen. Die Live-Nacht Ludwigsburg blickt auf eine langjährige Erfolgsgeschichte zurück: Am Samstag, den 7. November, geht das Musikspektakel bereits in die mittlerweile 35. Runde!

Rappelvolle Lokale, exzellente Musiker und beste Stimmung: Die Live-Nacht setzt die Erfolgsgeschichte in der Barockstadt fort und wartet wieder mit der Crème-de-la-Crème der Live-Musik auf. Die attraktiven Lokale, die schöne Kulisse der Innenstadt und die hohe Qualität der Bands sind Markenzeichen dieses Events.

Die Bands starten um 21 Uhr, gefeiert wird bis 1 Uhr, in den Abschlusslocations auch noch etwas länger. Die Lokale haben natürlich schon vorher geöffnet und bieten Gelegenheit, sich vor dem musikalischen Abend zu stärken.

Anschließend heißt es: dabei sein, Freunde treffen, mitsingen und abtanzen. Dank kurzer Wege können die Besucherinnen und Besucher der Live-Nacht gemütlich von Lokal zu Lokal schlendern und sich ihr persönliches Musikprogramm zusammenstellen.

Die Tickets, die freien Zugang zu allen beteiligten Lokalen und Live-Bands gewähren, sind bereits als E-Ticket auf der Homepage erhältlich.