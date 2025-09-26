Hitchcock im Theater: Die 39 Stufen, 14.10.25

London 1935: Der gelangweilte Junggeselle Richard Hannay besucht eine Theatervorstellung – und sein Leben ändert sich schlagartig. Eine geheimnisvolle Frau feuert im Theater einen Revolver ab und flüchtet anschließend in Hannays Wohnung, wo sie in seinen Armen stirbt. Doch zuvor rekrutiert sie ihn als Geheimagenten. Von Polizei und Schurken verfolgt, begibt sich Hannay auf eine wilde Reise bis in die schottischen Highlands, um einen Professor über die geheimnisvollen »39 Stufen« zu informieren. Doch als er in die Hände seiner Feinde gerät, beginnt erst das eigentliche Abenteuer … Alfred Hitchcocks Film »Die 39 Stufen« von 1935 ist eine der wenigen Komödien des Regisseurs und basiert auf dem gleichnamigen Spionageroman von John Buchan. Der britische Komiker Patrick Barlow hat auf Grundlage des Films ein überdrehtes Theaterstück geschrieben.

Die 39 Stufen, Di. 14. Oktober, 19.30 Uhr, Konzerthaus Heidenheim, www.heidenheim.de