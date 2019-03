»Die Affäre Rue de Lourcine« - bis 26.4.19 in Heilbronn

× Erweitern Foto: Thomas Braun Die Affäre Rue de Lourcine

Monsieur Lenglumé hat am Vorabend Kopfschmerzen vorgetäuscht und sich angeblich früh in sein Schlafzimmer zurückgezogen. In Wirklichkeit war er auf einem Ehemaligentreffen seiner Schule und hat es da ordentlich krachen lassen. Jetzt wacht er zu Hause auf – mit einem heftigen Kater und großen Erinnerungslücken. Wie ist er nur in sein Bett gekommen? Und vor allem, wer schnarcht da neben ihm wie ein Bär? Hat er etwa jemanden abgeschleppt? Das darf seine Frau auf keinen Fall erfahren! Im Bett liegt ausgerechnet Mistingue, sein früherer Mitschüler, den er schon damals nicht leiden konnte. Beim späten Kater-Frühstück vergeht ihnen schlagartig der Appetit. In der Zeitung steht nämlich, dass in der Rue de Lourcine die Leiche einer jungen Kohlenträgerin gefunden wurde – haben die beiden einen Mord begangen?

Bis 26.04.19, Theater Heilbronn

Berliner Platz 1, Heilbronn

www.theater-heilbronn.de