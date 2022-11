Herausragende Darsteller mit kraftvollen Stimmen verzaubern die Zuschauer mit den erfolgreichsten Hits der beliebtesten Musicalproduktionen. Mit aufwändigen Kostümen, schauspielerischem Talent, einem Tanzensemble der Spitzenklasse und einem ausgefeilten Licht- und Soundkonzept entführt das Ensemble von Best of Musicals in die bunte Traumwelt von über 50 Jahren Musicalgeschichte. Ein unvergesslicher Abend mit einem Repertoire gefühlvoller Balladen aus »Evita«, »Tanz der Vampire« und rockigen Hits wie u. a. aus »We will rock you«, »Mamma Mia« bis hin zu brandaktuellen Musicals wie »Die Eiskönigin« und »König der Löwen«. Eingebettet in ein grandioses Bühnenbild lädt diese Show alle Altersgruppen zum Erleben und Genießen ein. dg

Best of Musicals

Sonntag, 31. Dezember, 19:30 Uhr

FILharmonie Filderstadt

Weitere Infos unter www.wacky-showkultur.de