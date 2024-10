Die Chippendales am 28. Oktober in Stuttgart

1979 wurden die Chippendales in Los Angeles gegründet und stehen seither weltweit für prickelnd aufreizende Entertainment-Shows, die Frauenherzen höher schlagen lasssen. Die Fliegen und Manschetten, die auf den gestählten, nackten Oberkörpern getragen werden wurden zum Markenzeichen dieser rein männlichen Tanzgruppe. Fast zwei Millionen Menschen weltweit jubeln den Chippendales jährlich zu. Neben dem Ensemble in Las Vegas reisen fünf internationale Casts um die Welt und nun beehren die Chippendales mit 27 Shows Deutschland. Die »The Welcome to Chippendales«-Tour verspricht all das, wofür die amerikanische Truppe bekannt ist: exzellente Tanzperformances, sensationelle Choreografien und natürlich das Fallenlassen von Hüllen. Die Chippendales sind jedoch mehr als nur Sexsymbole. Die energiegeladenen Choreographien der Bühnenshow erfordern nicht nur höchste tänzerische und musikalische Fähigkeiten, sondern auch eine überwältigende Bühnenpräsenz und allem voran viel Disziplin. Nur durch die konstante Qualität der Shows - zu Hause in Las Vegas und auf Tournee - konnten die Chipps zu einem festen Bestandteil der weltweiten Popkultur werden, bekannt jenseits von Jungesellinnenabschieden und kreischenden Freundinnen. Die Zahlen sprechen für sich: Seit über elf Jahren werden sie bei den „Best of Las Vegas Awards“ als Gewinner der besten Männershow ausgezeichnet.In über vier Jahrzehnten sind die Mitglieder der Chippendales vor mehr als 100 Millionen Frauen in über 100 Ländern aufgetreten. Über 1,2 Millionen Tanktops wurden zerrissen, 56.000 Fliegen und Manschetten getragen und die Chipps wurden mehr als 70 Millionen Mal fotografiert. Die »The Welcome to Chippendales«-Tour lässt nun endlich wieder die Bühnen in Deutschland beben und sorgt für erotische Unterhaltung, aber auch Kreisch-Alarm im vermutlich hauptsächlich weiblichen Publikum.

Mo. 28. Oktober, 20 Uhr, Liederhalle Stuttgart, c2concerts.de