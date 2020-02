Die irischen »Dance Masters« kommen nach Sinsheim!

Eine Auswahl der weltweit besten irischen Stepptänzer wirbelt und »klickt« in atemberaubendem Tempo über die Bühne. Dazu gibt es großartige Live-Musik und pures irisches Lebens­gefühl. Das Publikum erlebt den irischen Stepptanz in seiner schönsten Form und wird auf eine Zeitreise durch dessen 200-Jährige Geschichte entführt - zeitlose Faszination, unbän­­dige Kraft und eine emotionale Liebesgeschichte inklusive. Unterstützt werden die Profi-Tänzer dabei von fröhlich-mitreißenden Gitarren-Rhythmen und Geigenklängen, traditionellen Pipes und original irischen Vocals.

Dance Masters, Best of Irish Dance, So., 8. März, 19 Uhr, Dr.-Sieber-Halle, Sinsheim, www.resetproduction.de