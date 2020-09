»Die drei ???«-Sprecher Jens Wawrczeck liest »Die Vögel«

Jens Wawrczeck, Schauspieler, Sänger und Synchronsprecher, erlangte mit seiner Rolle als Detektiv Peter Shaw in der Hörspielserie »Die drei ???« einen Kultstatus, der bis heute anhält. Mit der Lesereihe HITCH UND ICH erfüllt er sich jetzt einen Traum.

England, an der Küste. Der Farmarbeiter Nat Hocken bemerkt ein seltsames Phänomen: Eine große Zahl Vögel versammelt sich über der See und verhält sich äußerst eigenartig. Was geht hier vor sich? Die große Ansammlung der Vögel wird auf einen plötzlichen Kälteeinbruch zurückgeführt. Aber in der Nacht sammeln sich die Vögel auch über dem Haus des Farmarbeiters und attackieren ihn.

Willkommen zu HITCH UND ICH! Jens Wawrczeck – der Mann, der zu viel wusste. Jedenfalls so viel über Alfred Hitchcock und seine Filme, dass er es nicht mehr für sich behalten kann! Lassen Sie sich von der Literatur »hinter dem Film« begeistern und werden Sie Zeuge wie Jens Wawrczeck sie ans Licht zerrt und enttarnt: Die unsichtbaren Dritten – die Romane und Erzählungen hinter Hitchcocks Filmerfolgen. Mörderisch, musikalisch, multimedial. Stimmungsvolle Live-Musik von Jan-Peter Pflug auf dem Theremin begleitet Sie durch den Abend.

Freuen Sie sich auf einen verdächtig spannenden Abend voller guter Unterhaltung.

WICHTIGE INFORMATION:

Die Veranstaltung findet nicht im Audi Forum Neckarsulm statt, sondern im Werk Neckarsulm. Der Zugang zur Location befindet sich an Tor 13. Auf dem Parkplatz P8 finden Sie auch eine begrenzte Anzahl an Parkmöglichkeiten.

Link Ansicht Parkplatz:

https://goo.gl/maps/WtBPkfsTPURBVsgu8

Termin und Ort:

Donnerstag, 15.10.2020, 20:00 Uhr

Einlass 19:30 Uhr

Audi Werk Neckarsulm, EInlass über Tor 13

Vorverkauf:

Eintritt 22/11 EUR zzgl. Gebühren

Online-Kartenbestellung:

https://audiforum.reservix.de/p/reservix/group/346706