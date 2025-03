Die Egerländer Musikanten, 25.04.

2025 wird ein Jahr zum Feiern – und das Jahr des Abschieds eines Mannes, der die Egerländer wie kein zweiter seit Ernst Mosch geprägt hat. Ernst Hutter nimmt Abschied von den Egerländer Musikanten und geht noch einmal auf Tournee. 25 Jahre an der Spitze des erfolgreichen Blasorchesters der Welt, 40 Jahre an Tenorhorn und Posaune in der Egerländer Tracht – im kommenden Jahr feiert Ernst Hutter zwei große Jubiläen als Original Egerländer Musikant. 2025 nimmt Ernst Hutter Abschied, doch die Original Egerländer Musikanten werden auch 2026, weiterbestehen.

Fr. 25. April, 20 Uhr, Stadthalle Aalen, www.provinztour.de