Die Erziehung des Rudolf Steiner, ab 5.10.25

Ein Kind betritt die Bühne. Theater? Klassenspiel? Es spricht über sich, seine Entwicklung, von spirituellen Erfahrungen aus ferner Zeit. Die Worte wirken gewählt, fast fremdbestimmt – spricht da jemand durch das Kind? Ist es Erziehung, ein Stücktext oder die Vision eines Reformpädagogen? 1919 gründete Rudolf Steiner mit Emil Molt die erste Waldorfschule in Stuttgart. Die Waldorfpädagogik, auf Steiners anthroposophischer Philosophie basierend, wurde weltweit verbreitet – und vielfach kritisiert. Ihre esoterisch wirkenden Ursprünge sorgen für Kontroversen. Für die einen ist Steiner ein visionärer Prophet – für die anderen ein Ideengeber realitätsferner Lehren.

