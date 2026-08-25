Die ganze Stadt wird zur Bühne: Lange Nacht der Kultur Heilbronn (10.10.26)

Ein Abend, eine Stadt, unzählige kulturelle Erlebnisse: Die »Lange Nacht der Kultur« lädt alle zwei Jahre dazu ein, Heilbronns Kulturangebot zu entdecken. Am 10. Oktober 2026 verwandelt sich die Innenstadt von 17 bis 24 Uhr in ein einzigartiges Kulturerlebnis: An 45 Locations zeigen über 100 Künstlerinnen und Künstler in mehr als 120 Programmpunkten, wie vielfältig und lebendig die Heilbronner Kulturszene ist. Der Eintritt ist frei.

Das besondere Prinzip der Langen Nacht: Alles findet an einem einzigen Abend statt. Museen, Theater, Ausstellungen und Kulturinstitutionen öffnen ebenso ihre Türen wie kleinere Projekträume, Ateliers oder Open-Air-Bühnen in der Innenstadt. So entsteht ein dichtes kulturelles Netzwerk, das zum Flanieren, Entdecken und Verweilen einlädt. Das Programm der Langen Nacht der Kultur ist so bunt wie die Stadt selbst: Street Art trifft auf klassische und neue Musik, Pop- und Rocksounds wechseln sich mit Kabarett und Tanz ab, Installationen laden zum Staunen ein, und zahlreiche Mitmachaktionen sorgen dafür, dass Groß und Klein selbst kreativ werden können. Für das leibliche Wohl sorgt ein gastronomisches Angebot direkt an einigen Spielstätten. Eröffnet wird die Lange Nacht der Kultur von Oberbürgermeister Harry Mergel und Bürgermeisterin Agnes Christner um 17 Uhr unter der Pyramide der Kreissparkasse Heilbronn - musikalisch umrahmt von Amy Lungu and Friends.

Das Programm erscheint digital sowie als gedrucktes Programmheft. So können sich Besucherinnen und Besucher ihre eigene Route durch die Stadt zusammenstellen – ganz nach persönlichen Interessen und im eigenen Tempo. Ob gezielt ausgewählte Highlights oder spontanes Weiterziehen von Ort zu Ort: Die Lange Nacht der Kultur lebt von Neugier, Bewegung und der Freude an Kultur.

Lange Nacht der Kultur

Sa. 10. Oktober, 17 bis 24 Uhr, Heilbronn

www.heilbronn.de/kulturnacht

Programm-Highlights: