Die Gewürztraminer in Göppingen, 26.09.26

Mit »Bussi Bussi« ruft die Wiener Kultband »Die Gewürztraminer« zu mehr Liebe und Lebensfreude auf. Zum 40. Geburtstag des Odeon und zum Saisonauftakt 2026/27 sorgt die Formation im Alten E-Werk für einen temperamentvollen Abend. Musikalische Grenzen kennt das virtuose Ensemble kaum. »Die Gewürztraminer« verbinden Gypsy-Swing und Balkan-Rhythmen mit Einflüssen aus Rock und Pop. Mal geht es feurig und tanzbar zur Sache, mal melancholisch oder augenzwinkernd. Dazu kommt eine gehörige Portion Wiener Schmäh. So entsteht ein energiegeladener Sound, der gleichermaßen zum Tanzen, Lachen und Mitsingen einlädt und die schönen Seiten des Lebens feiert.

Die Gewürztraminer, Sa. 26. September, 20 Uhr, Odeon, Göppingen, www.odeon-goeppingen.de