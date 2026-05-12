Die Grabowskis in Mosbach (22.5.26)

Die Grabowskis haben bereits auf der ganzen Welt alles unter die Erde gebracht, was offensichtlich nicht mehr lebte. Sie sind aber nicht nur leidenschaftliche Totengräber, sondern auch begnadete Sänger und Geschichtenerzähler. Und immer ist auch irgendwo etwas mit Pietät dabei. Sie bringen ihre vielfältigen musikalischen und urkomischen Talente jetzt gemeinsam auf die Bühne. Ein Abend voller Sprachwitz, Dynamik und Tiefgründigkeit mit den Grabowskis. Rabenschwarz und zum Totlachen komisch, aber auch voller Doppelbödigkeit und Moral oder war es bodenlos und mit Doppelmoral? Wurst! Die drei lustigsten Totengräber der Welt bieten mit ihren Liedern und Geschichten über freche Witwen und kalte Knochen ein großartiges Comedyerlebnis.

Fr. 22. Mai, 20 Uhr, fideljo, Mosbach, www.fideljo.de