Die große Fiesta Cubana im Tübinger Carré

Er ist nach Roberto Blanco der bekannteste Kubaner in Deutschland und beliebt für seine energiegeladenen Konzerte: Roberto Santamaria hat mit den besten kubanischen Künstlern eine Show entwickelt, die es in sich hat. Zehn virtuose Musiker heizen gemeinsam mit elastischen Salsa- und Rumba-Tänzern dem Publikum im Tübinger Sparkassen Carré gehörig ein. Heiß, wild, sexy – und sehr soulig.

Seine Live-Auftritte bei Salsa-Partys sind der Renner. Deutsche wie Latinos, Raggaeton- und Bachata-Fans wie Salsa-Paare und Freestyle-Tänzer – Roberto Santamaria

bewegt Alle. Die Rhythmen sind afrokubanisch, die Lieder berühmte Kuba-Songs und Soul-Hits aus den 70ern von James Brown, Oddie Redding, Barry White.

Wenn Roberto »I feel good« auf Spanisch im Salsa-Stil singt, geht die Post ab. Mit seinem sonnigen Temperament steckt er jeden an. Er bringt kubanische Sonne in die Herzen und Schwung in Beine und Hüften.

Der Kubaner aus Havanna kam vor acht Jahren nach Deutschland. Er stammt aus einer der bekanntesten Musikerfamilien der Insel. Sein Onkel Mongo Santamaria war der »Conga-King« der 60er bis 90er Jahre in Las Vegas, Miami, oft auf Welttournee. Dieses Blut fließt in Robertos Adern.

Als Special Guest für seine Show konnte er die Soulsängerin »AQuilla Faeron« gewinnen. Sie stand mit Größen wie Phil Collins, Dido und Boney M auf der Bühne und begeisterte auf dem »Wiener Opernball«. Als Starsängerin des berühmten Londoner »Salsa Orchesta« tourte sie durch Europa und gewann den deutschen Radio-Preis. Die große Leidenschaft der stimmgewaltigen Sängerin, die jamaikanisch-englische Wurzeln hat, gehört dem klassischen Soul und der temperamentvollen Latin Musik. Eine Musik, die auch die Hüften nie still stehen lässt. Denn kubanischer Tanz ist Lebenslust, Erotik und Flucht aus dem Alltag zugleich. Die Salseras, Rumberos und die kubanischen Spitzenmusiker der Fiesta Cubana zeigen ausgelassen und fröhlich was es heißt, in Kuba zu feiern. Eine Augenweide zum Zuschauen – und eine feurige Aufforderung: »Vamos bailar! Hasta amanecer!« Das verspricht wildes Feiern bis zum Morgengrauen!

Wer vor der Show sein Talent beim Salsa-Tanzen testen möchte, kann sich auf einen Schnupper-Kurs mit der Tanzschule Salsamara freuen. Yassa von der Tübinger Tanzschule zeigt mit seiner Partnerin Grundschritte, Figuren und macht Lust auf Hüftschwung. Ab 20 Uhr können alle Interessierten vorbeikommen und mitmachen, der Kurs ist im Eintritt inbegriffen. Bevor ab 21.30 Uhr dann der perfekte Kuba-Cocktail auf die Besucher wartet. Kuba, Soul, Salsa und Karibik-Drinks – der hochprozentigste Latino-Cocktail, bietet gewiss einen unvergesslicher Abend für das Publikum.

La Gran Fiesta Cubana

Freitag, 24. Januar, Salsa-Kurs ab 20 Uhr, Party und Show ab 21.30 Uhr

Sparkassen Carré, Tübingen,

www.ksk-tuebingen.de