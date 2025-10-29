Die Große Physikanten Show, 29.11.25

Seit über 25 Jahren beweisen die Physikanten eindrucksvoll, wie unterhaltsam Naturwissenschaft sein kann. Wenn sie die Bühne betreten, wird Physik so witzig wie eine Comedy-Show, glamourös wie ein Varieté-Abend und spannend wie ein Fußballfinale. Stabile 200-Liter-Fässer falten sich mit gewaltigem Knall, Laserstrahlen werden zu Musikinstrumenten – die Show begeistert mit spektakulären Experimenten, die mehr über Physik vermitteln, als man je in der Schule gelernt hat. Gegründet wurde das Team von Marcus Weber und Jörg Gutschank, beide studierte Physiker und nebenbei Künstler. Sie wollten Jugendliche und Erwachsene für Physik begeistern und entwickelten deshalb eine interaktive Show, die Kunst und Wissenschaft vereint. 2000 gewannen sie den internationalen Wettbewerb »Physics on Stage«– ein Meilenstein, der den Grundstein für ihre Karriere legte. Seither treten die Physikanten bei Schulen, Universitäten, Firmenveranstaltungen, Museen und internationalen Festivals auf – von München bis Moskau, von Abu Dhabi bis Japan.

Das inzwischen 20-köpfige Team besteht aus Physikern, Schauspielern, Musikern und Technikern, die gemeinsam eine explosive Mischung aus Wissen, Witz und Show liefern. Ob bei Firmenevents, Wissenschaftsfestivals oder TV-Shows wie »Galileo« und »Wer weiß denn sowas XXL« – die Physikanten begeistern mehr als eine Million Zuschauer. Neben einem Best-of-Programm bieten sie spezialisierte Themen-Shows zu Mechanik, Wasser, Klima oder Fußball. Für ihre innovativen Konzepte wurden sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit der Medaille der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und dem Start-Art-Preis des nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministeriums. Die Shows zeichnen sich durch Mitmach-Elemente, spritzige Wortduelle und eine mitreißende Mischung aus Charme und Wissen aus. So wird Physik nicht nur erklärt, sondern lebendig, spannend und absolut unterhaltsam.

Die Große Physikanten Show, Sa. 29. November, 18 Uhr, Uditorium, Uhingen, c2concerts.de